Stadtrat : Dicke Luft im Rathaus

Auch in der jüngsten Stadtratssitzung im großen Sitzungssaal wurden die Grenzwerte der CO 2 -Belastung nach wenigen Minuten überschritten. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg Die Belüftungsanlage im großen Sitzungssaal der Bitburger Stadtverwaltung ist nicht mehr zeitgemäß. Die Verwaltung würde sie gerne erneuern. Der Stadtrat will ganz darauf verzichten.

Gegen 17 Uhr beginnt die Stadtratssitzung. Bereits nach fünf Minuten ist der Grenzwert überschritten und weitere 45 Minuten später sogar fast doppelt so hoch wie erlaubt. Abzulesen ist das auf einem CO2-Messgerät, das in einer der Ecken des Sitzungssaals aufgestellt wurde. Es herrscht also dicke Luft. Dagegen lässt sich was tun: Ein Mitglied des Stadtrats öffnet kurz darauf eines der Fenster, muss es dann aber wieder schließen, weil die Glocken der benachbarten Liebfrauen-Kirche anfangen zu läuten. Wem die Luft zu stickig ist, der muss raus. Oder aber die Belüftung einschalten. Wobei das mit der Belüftung des großen Sitzungssaals auch so eine Sache ist. Je nachdem wo man sitzt, bläst einem die kalte Luft von oben erbarmungslos auf Kopf und Nacken.