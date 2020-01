Handwerk : Erste Hilfe für lädierte Schmöker

Prüm Kunstbuchbinder Martinus Janssen bietet im Prümer Konvikt wieder eine „Ambulanz“ für alle, deren Schmöker angeschlagen oder zerfleddert sind. Am Donnerstag, 23. Januar, 16.15 bis 18 Uhr, kann man sich bei ihm kostenlos beraten lassen und erhält eine Schätzung darüber, wie teuer eine Reparatur eventuell wird.

Janssen vermittelt dann weiter an Buchbinder in der Umgebung.

Infos erteilen Martinus Janssen unter Telefon 06552/991370, per E-Mail an mj@kunstbuchbinder.eu oder im Internet auf buchbinderei1600.de und die Zentralbücherei unter Telefon 06551/965812 oder per E-Mail an: buecherei@pruem.de