Soziales : Bücherei sucht Ehrenamtliche

Waxweiler (red) Die ehrenamtliche Leiterin der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) in Waxweiler, Alexandra Schwickerath, braucht Hilfe zum Betrieb der Bücherei. Die KÖB befindet sich im Dechant-Faber-Haus, Hauptstraße 51.

Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sollten sich mit dem Pfarrbüro in Waxweiler in Verbindung setzen unter Telefon 06554/313 oder per E-Mail: kirche.waxweiler@t-online.de