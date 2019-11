Zentralbücherei Prüm: : Bundesweite Lesenacht zum Thema „Kennst du den Beruf?“ begeistert die kleinen Besucher

Dachdecker Philipp Bräuninger zeigt was er so macht. Foto: Rita Hunz

Prüm Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages organisierte die Zentralbücherei Prüm eine besondere Lesenacht mit dem Titel „Kennst du den Beruf?“ für Kinder von acht bis zehn Jahren.

Nach der Begrüßung und einer kurzen Einführung in die Geschichte der Berufe stellten sich eine Buchhändlerin, ein Dachdecker, ein Feuerwehrmann, ein Hufschmied, eine Polizistin und ein Rettungssanitäter vor und erklärten ihre Berufe. Interessiert lauschten die Kinder den Vortragenden, die bestens vorbereitet waren mit umfangreichem Anschauungsmaterial, wie Powerpoint- Präsentation, Werkzeuge, Dienstkleidung, die die Kinder nicht nur anfassen, sondern auch anziehen konnten.

Die zahlreichen interessierten Fragen wurden kompetent und kindgerecht beantwortet. So wusste Nouel sofort die richtige Antwort, als die Polizistin fragte: „Was heißt eine Unfallstelle absichern?“ und die Antwort des Dachdeckers auf die Frage: „Bist du schon mal vom Dach gefallen?“, ließ so manchem den Atem stocken, denn an der Regenrinne habe er schon gehangen.