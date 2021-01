Freizeit : Buchpaten räumen „Lesevilla“ auf

Der Bücherschrank „Lesevilla“ am Bitburger Petersplatz vorher. Foto: Renate Crames

Bitburg (red) Die Bitburger Buchpaten kümmern sich mehrmals wöchentlich in wechselnden Diensten um den Bücherschrank „Lese­villa“ am Petersplatz. Vor allem Kinderbücher sind sehr gefragt. Damit die Lese­villa in einem guten Zustand bleibt, bitten die Buchpaten darum, dort kein Altpapier wie Zeitschriften abzulegen.

Der Bücherschrank „Lesevilla“ am Bitburger Petersplatz nachher. Foto: Renate Crames