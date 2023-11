Musik Bühne frei für die Senioren

Singen macht Freude, hält den Geist wach und fördert die Gemeinschaft. Das ist der Gedanke hinter dem Chorfest „Klang des Lebens“, das am Sonntag, 12. November, in der Prümer Stadthalle stattfindet. Die Künstler sind in diesem Fall keine Profis, sondern Menschen, die eher selten in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. Alle Teilnehmer leben in Seniorenheimen oder besuchen ähnliche Einrichtungen als Tagesgäste.