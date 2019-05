Stadtentwicklung : Bürger arbeiten an Engagementstrategie für Bitburg mit

Bitburg (red) Bürgermeister Joachim Kandels hat zum Netzwerkprogramm Engagierte Stadt eine Zukunftswerkstatt im Haus der Jugend eröffnet, deren Ziel es war, gemeinsam mit Ehrenamtlichen und in Vereinen Engagierten sowie mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Kirchengemeinden, aus dem sozialen und Gesundheitsbereich, aus Sport, Kultur und Wirtschaft die Themen, Herausforderungen und Eckpunkte einer Engagementstrategie zu diskutieren.

Es wurde an drei Thementischen gearbeitet. Die Ergebnisse sollen Grundlage für die weitere Arbeit an einer Engagementstrategie sein. „Teilnehmer und Öffentlichkeit können sich einbringen. So wie Bestandsaufnahme, Vereinsfest, Mobilitätsprojekt verbindende Nachbarschaft, essbare Gärten wird auch die Engagementstrategie als offener Prozess mit Bürgerbeteiligung entwickelt“, so Monika Dondelinger. Wer Ideen hat, wendet sich an: engagiertestadt@caritas-westeifel.de Foto: Stadtverwaltung