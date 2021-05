Ortsgemeinderat : Bürgerfragestunde in Biersdorf

Biersdorf Der Ortsgemeinderat Biersdorf tagt am heutigen Montag, 10. Mai, um 18 Uhr im Bürgerhaus in Biersdorf am See. Begonnen wird die Sitzung mit einer Bürgerfragestunde vor Sitzungsbeginn. Weitere Themen sind unter anderem das neue Forsteinrichtungswerk für den Gemeindewald Biersdorf am See, das Biotopbaum-, Altbaum- und Totholzkonzept im Gemeindewald und die Aufhebung des Bebauungsplanes Teilgebiet „Im Kirchenfeld, Brunkerswies, Tal-Anwender“.