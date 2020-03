Kommunalpolitik : Bürgergespräch der Bitburger SPD

Bitburg An jedem ersten Samstag im Monat bietet die SPD-Stadtratsfraktion ein Bürgergespräch zwischen 10 und 12 Uhr an. Um entsprechende Zeit für die Gesprächspartner einzuplanen, bitten die Sozialdemokraten ihre Besucher um eine kurze Voranmeldung per E-Mail an kontakt@spd-bitburg.de oder unter Telefon 06561/94650. Die Sprechstunden finden im SPD-Bürgerbüro des Kreisverbandes, Hauptstraße 23, Bitburg statt.



