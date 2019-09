Interview : „Wir sind  auf einem guten Weg“

Herr Junk, Sie kennen die Vorwürfe, die Verbandsgemeinde hätte 2003 oder spätestens 2014 handeln müssen, weil schon damals das Auffangbecken des Korlesbaches übergelaufen war?

Josef Junk: Es ist richtig, dass das Tosbecken bei den Starkregenereignissen in 2003 und 2014 übergelaufen ist. Die Ursache lag darin begründet, dass sich bei den damaligen Ereignissen Geröll, Grünschnitt und Holz vor dem Auffangrechen festsetzten und ein Aufstauen des Wassers im Tosbecken verursachten, was zum Überlaufen des Beckens führte.

Die Verbandsgemeinde Kyllburg und später Bitburger Land waren jedoch nicht untätig. In Zusammenarbeit zwischen der Verbandsgemeinde, der Stadt Kyllburg und unter Beteiligung der SGD wurden Lösungen gesucht. Da festgestellt werden musste, dass Grünschnitt, Holz und Reisig, welches Anwohner im Böschungsbereich des Korlesbaches lagerten, maßgeblich zur Verdichtung der vom Rechen zurückgehaltenen Materialien beitrugen, vereinbarten die Verbandsgemeinde und die Stadt Kyllburg eine intensivierte Überwachung und Beräumung auch des privaten Uferbereichs des Korlesbaches. Neben der ständigen unterjährigen Überwachung wurden die Gewässerläufe durch Gemeindearbeiter der Stadt vor angekündigten stärkeren Regenfällen nochmals überprüft.