Bürgermeisterwahl 2024 in Speicher Birthe Thomsen will Stadtchefin von Speicher werden

Speicher · Birthe Thomsen tritt im nächsten Jahr für die CDU als Bürgermeisterkandidatin in Speicher an. Die 56-Jährige ist krisenfest, das beweist sie täglich in ihrem Job.

16.10.2023, 12:09 Uhr

CDU-Bürgermeisterkandidatin Birthe Thomsen findet ihren Ausgleich zur Arbeit als Notfallsanitäterin beim Wandern und Reisen. Foto: privat

Birthe Thomsen ist eine Frau, die schwierige Situationen gewöhnt ist. Als stellvertretende technische Einsatzleiterin beim Katastrophenschutz muss sie in Grenzsituationen einen kühlen Kopf behalten. Von daher ist die Beschreibung „stressresistent“ keine hohle Phrase, die Fürsprecher wählen, um sie zu beschreiben.