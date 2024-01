Kommunalwahl 2024 Sissy Scharff will Stadtchefin von Speicher werden

Ihr offizieller Name Franziska Scharff taucht allenfalls in amtlichen Schreiben auf. Im Alltag ist sie Sissy. Und so möchte sie sich auch als Bürgermeisterkandidatin der Freien Wähler denjenigen in ihrer Stadt vorstellen, die sie seit ihrem Umzug von Dudeldorf nach Speicher vor 30 Jahren noch nicht kennengelernt haben.