Gemeinden : Picknick für alle Bürger und eine neue Bücherei in Wallersheim

Wallersheim Der Verein „Lebendiges Wallersheim“ lädt die Bürger für Sonntag, 18. August, zum Picknick auf den Dorf- und Kinderspielplatz ein. Bei schlechtem Wetter ziehen alle ins Bürgerhaus.

Die Organisatoren freuen sich, wenn auch ältere Bürger dabei sein möchten, und bieten ihnen ihre Hilfe an. An diesem Tag wird auch die Bücherei, die der scheidende Ortsbürgermeister Josef Hoffmann im Windfang des Bürgerhauses eingerichtet hat, der Öffentlichkeit übergeben. Dort kann sich an Wochentagen zwischen 8 und 16 Uhr jeder kostenlos ein Buch mitnehmen, es wieder zurückbringen oder behalten. Wer Bücher hat, die in sehr gutem Zustand sind, kann sie spenden, indem er sie einfach in eine bereitstehende Kiste legt. Sie werden dann je nach Sachgebiet in die Regale sortiert. Gerne kann man auch in Büchern stöbern oder sich in die Leseecke zurückziehen.