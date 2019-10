Verkaufsoffener Sonntag : Bummeln auf dem Bitburger Bauernmarkt und in der Stadt (Fotos)

Bummeln auf dem Bitburger Bauernmarkt und in der Stadt (Fotos)

Bitburg Der Bitburger Bauernmarkt und der parallele verkaufsoffene Sonntag haben Bitburg am Wochenende zum Einkaufsmagneten gemacht. Dazu hat auch das sonnige Herbstwetter beigetragen.

Kürbisse sind wohl eines der bekanntesten Symbole für den Herbst. Beim Bitburger Bauernmarkt liegen sie in bunter Vielfalt von rund 60 Sorten am Stand von Petra Land aus Oberweis. Da fällt so manchen Kunden die Auswahl schwer. Auch das Gesamtbild des traditionellen Marktes zeigt sich von der vielfältigen Seite. Die vielen hundert Besucher finden gleich mehrere Honiganbieter aus der Region, Tees oder Gewürze oder herbstliche Gestecke für Zuhause oder den Friedhof.