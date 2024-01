Klage vor Verwaltungsgericht Wackeln die Pläne der Frasers-Group in Bitburg?

Eigentlich ist alles, was die Ansiedlung der Frasers Group auf dem Bitburger Flugplatz angeht, unter Dach und Fach – von beiden Seiten. Das Unternehmen weiß, was es wann auf dem Flugplatz bauen will. Verwaltung und der Zweckverband sind damit d’accord und würden Baurecht erteilen. Dann könnte der britische Textilriese seine Pläne konkretisieren und Hunderte Arbeitsplätze auf dem Flugplatz schaffen.