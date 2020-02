Stadtentwicklung in Bitburg : Housing für Bundespolizeischule ungeeignet

Stadtentwicklung in Bitburg

Die Bitburger Housing kommt als Ausbildungsstätte der Bundespolizei nicht in Frage. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG In einem Schreiben an die Stadt begründet das Bundesinnenministerium die Entscheidung gegen den Standort Bitburg. Bürgermeister Joachim Kandels erfuhr durch eine Pressemitteilung von der Absage.

Absender des Schreibens ist das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, das mit dieser Mail auf eine Anfrage des Bürgermeisters reagiert. Kandels hatte um eine Stellungnahme des Ministeriums gebeten und sich in seiner Anfrage auch darüber gewundert, dass man weder in Bitburg, noch bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Koblenz über die Entscheidung des Ministeriums informiert worden sei.