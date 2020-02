Benefizkonzert : Bundespolizeiorchester begeistert Prüm

Großes Publikum, starke Musik: das Bundespolizeiorchester beim Auftritt in Prüm. Foto: Manfred Schuler

Prüm Toller Auftritt, viele Spenden: Das Publikum des Prümer Neujahrskonzerts hat sich wieder nicht lumpen lassen.

Schon zum 13. Mal hat das Bundespolizeiorchester München Prüm für das mittlerweile traditionelle Neujahrskonzert besucht. Der Auftritt der Berufsmusiker lockte mehr als 450 Musikfreunde in die Karolingerhalle und die zeigten sich nicht nur kunstsinnig, sondern auch äußerst spendabel. Das gemeinsam von der Stadt und der Bundespolizeiinspektion Trier ausgerichtete Benefizkonzert erbrachte einen Spendenbetrag von 2500,20 Euro. Das Geld kommt diesmal dem Verein „Ein Geschenk für Kinder“ aus Prüm zugute.

Die Stadt Prüm und die Bundespolizeiinspektion Trier stehen seit der Eröffnung des Bundespolizeireviers im Jahr 2006 in Prüm in enger Kooperation. Der Inspektionsleiter, Polizeidirektor Stefan Jäger, lobte in seiner Ansprache die große Akzeptanz des Reviers bei den Bürgern und die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und den benachbarten Polizeiinspektionen aus Rheinland-Pfalz und Belgien.