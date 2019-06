Straßenbau : Bundesstraße 410 bei Watzerath wird voll gesperrt

Watzerath/Pittenbach Die Bundesstraße 410 wird ab der Einmündung zur Landesstraße 18 bei Watzerath und der Einmündung zur Kreisstraße 112 bei Pittenbach wegen Straßenbauarbeiten ab Dienstag, 11. Juni, voll gesperrt.

Eine Umleitungsstrecke wird ab Niederprüm über die L♦11 eingerichtet. Sie führt in Richtung A♦60, weiter über die L♦16 durch Schloßheck und zurück zur B 410 bei Pronsfeld sowie in umgekehrter Richtung. Die Sperrung wird voraussichtlich am Montag, 29. Juli, aufgehoben. Nötig ist sie wegen anstehender Sanierungsarbeiten auf der B410.