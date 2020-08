Hier geht’s nur in eine Richtung : B♦51 in Richtung Köln gesperrt

Die Bundesstraße 51 zwischen Olzheim (unser Bild) und Reuth wird wieder ausgebessert. Deshalb muss der Verkehr in Richtung Köln derzeit über die Dörfer fahren. Foto: Fritz-Peter Linden

Olzheim/Reuth (fpl) Der Landesbetrieb Mobilität lässt in dieser Woche weitere Abschnitte der Bundesstraße 51 zwischen Olzheim, siehe Bild von der Anschlussstelle, und Reuth ausbessern. Deshalb wird der Verkehr in Richtung Köln über die Dörfer geleitet: Von Olzheim über die Halbe Meile und weiter in Richtung Mooshaus, Losheim, Hallschlag und Kronenburg.