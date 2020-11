Straßenbau : B51 bei Olzheim noch einmal gesperrt

Teilsperrung der B51 zwischen Olzheim und Schönfeld Verkehr wird in Fahrtrichtung Köln über die Schneifel umgeleitet. Am Samstag, dem 17. Oktober und Sonntag, dem 18. Oktober wird auf der B51 zwischen Olzheim und Schönfeld die Fahrspur in Richtung Stadtkyll und Köln gesperrt. Grund dafür seien Markierungsarbeiten, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Der Verkehr aus Richtung Trier in Richtung Köln wird ab Olzheim über die Umleitungsstrecke "U7" geführt. Autofahrer müssen am Wochenende einen Umweg über die Halbe Meile zur B265 und dann über die B421 in Richtung Hallschlag und Kronenburg in Kauf nehmen. Der Verkehr in Richtung Trier wird an der Baustelle vorbei geführt. Sollten die Arbeiten witterungsbedingt nicht durchgeführt werden können, gibt der LBM dies rechtzeitig auf dem Mobilitätsportal unter www.verkehr.rlp.de bekannt. Foto: Vladi Nowakowski