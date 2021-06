Coronahilfe : Bundeswehr beendet Hilfe bei Pandemie

Eifelkreis Wegen der rückläufigen Pandemielage im Eifelkreis Bitburg-Prüm kann der erstmals im Oktober 2020 eingerichtete Unterstützungsdienst von Soldaten des Bataillons Elektronische Kampfführung Daun (EloKaBtl 931) beendet werden.

Im Rahmen der Amtshilfe wurden zuletzt sechs Soldaten in der Kontaktermittlung und Telefonie sowie zwei medizinisch qualifizierte Soldaten vom Sanitätsregiment II „Westerwald“ (SanReg II, Rennerod) für den Dienst im Gesundheitsamt eingesetzt. Zu den Aufgaben gehörten vorwiegend Unterstützungsleistungen in der Kontaktnachverfolgung und der Bürgerberatung. Der Einsatz der Sanitätssoldaten in der Durchführung von PCR- und Schnelltestes, auch direkt vor Ort, stellte eine bürgernahe Verbesserung des Testangebots im Eifelkreis dar.