Porträt : Ein Pfarrer aus Pelm im Bundeswehr-Einsatz in Mali – Militärseelsorger schildert seine Erlebnisse

Trier/Pelm/Gao Marius Merkelbach ist Militärseelsorger und derzeit im Einsatz in Mali, wo sich die Bundeswehr an einer UN-Friedensmission beteiligt. Welche Erfahrungen der Pfarrer im Feldlager macht.

Der achte Auslandseinsatz für Merkelbach

Für Merkelbach, der seit der Priesterweihe 1992 bis 2008 in der Pfarrseelsorge gearbeitet hat, ist es der achte Auslandseinsatz als Militärseelsorger. Er war schon einmal in Mali, aber auch in Afghanistan, im Irak und in Litauen. „Bevor du nicht dort bist, weißt du nicht, wie sich der Einsatz zum Beispiel in einem Bürgerkriegsland anfühlt, in welche Situationen du kommst, wem du dort begegnest“, betont der Priester. Mit seiner Entscheidung, in die Militärseelsorge zu gehen, ist er nach wie vor sehr zufrieden.