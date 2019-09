Stadtbild : Bunte Blumen, grüne Pflanzen

Bitburg Rund 11 500 Euro gibt die Stadt Bitburg im Jahr für die Bepflanzung und Pflege von Beeten und Blumenkübeln aus. Das Gießwasser ist bisher auch bei Trockenheit noch nicht knapp.

Trotz der Hitze und der Trockenheit in diesem und im vergangenen Jahr habe es beim Wasser noch keine Engpässe gegeben, so dass die Pflanzen den ganzen Sommer über mit ausreichend Wasser versorgt werden konnten. Wie Krämer sagt, kommt das Bitburger Wasser aus 300 Metern Tiefe und wird deshalb auch bei längerer Trockenheit nicht knapp.

Über die Kosten für Vandalismus in Blumenkübeln oder Beeten kann Krämer nach eigenen Aussagen keine Angaben machen. Diese würden nicht gesondert erfasst. Allerdings bestätigt er, dass immer wieder, vor allem an Freitagen oder Samstagen, Blumen und Pflanzen aus den Kübeln gerissen würden. Vor allem die Fußgängerzone sei davon betroffen. Aber auch in der Denkmalstraße oder an der Einmündung Stockstraße/Prälat-Benz-Straße habe es bereits solche Fälle gegeben.