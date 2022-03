Hilfe für die Ukrainer : Bus aus der Ukraine bringt Geflüchtete nach Bitburg

Foto: TV/Agentur Siko 49 Bilder 40 Ukraine-Flüchtlinge kommen in Bitburg an - 6. März 2022

Bitburg Völlig erschöpft von den zurückliegenden Strapazen kamen 40 Geflüchtete aus der Ukraine am Samstagabend in Bitburg an. Was dann mit ihnen passierte.