ÖPNV in der Eifel Mit dem neuen Busnetz Kylltal kann es in der Eifel rund gehen

Am Sonntag, 10. Dezember, schließt sich ein Kreis. Dann wird der Nordwesten der Vulkaneifel an die bereits bestehenden Hauptlinien Gerolstein - Hillesheim und Prüm - Jünkerath angebunden. Ziel des neuen Netzes ist die verbesserte Erreichbarkeit der Zentralen Omnibus-Bahnhöfe an den Knotenpunkten der Eifel, an denen die Fahrgäste – zurzeit nur theoretisch, auch auf den Schienenverkehr umsteigen könnten.