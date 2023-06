Fast wie bei Hitchcock Der Aggro-Bussard von der Landstraße: Vogel greift Radfahrer an

Anruf beim Biologen Torsten Weber in Stadtkyll-Schönfeld: Nicht ungewöhnlich, sagt auch er. „Solche Geschichten gibt es immer wieder mal.“ Weber erinnert sich an die Bussard-Attacken auf Jogger vor 18 Jahren im Alfbachtal, über die unsere Zeitung damals berichtete (als noch deutlich weniger Radfahrer in der Eifel unterwegs waren als heute – „gar keine!“, sagt Peter Tautges und lacht.). Die Freizeitsportler bewaffneten sich damals vorsorglich mit Stöcken und Reisigbündeln.