Frust über 55-Euro-Knöllchen Teuer geparkt am Bitburger Stadion – Ordnungsamt verteilt beim Pokalspiel des FC Bitburg Strafzettel

So ein Sportevent gibt es in Bitburg nicht alle Tage: Der FC Bitburg kämpft im Halbfinale um den Rheinlandpokal. Der Gegner, Rot-Weiß Koblenz, spielt zwei Klassen über dem Rheinlandligisten aus Bitburg in der Regionalliga. Klar, dass sich Fußballfans das nicht entgehen lassen wollen.