Gastronomie : Törtchen und Kuchen selbtgemacht: Wie das Café „Kleine Auszeit“ Jung und Alt nach Bettingen lockt

Mit ihrem Café in Bettingen hat sich Anke Pauls einen Traum erfüllt. Hier gibt es vom Frühstück bis zum Kuchen Hausgemachtes und frische Produkte aus der Region. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Bettingen Zum Start in den Tag ein Frühstück im Café mit frischem Gebäck und ausgesuchter Kaffeespezialität – alles garniert mit einem fröhlichen Plausch in familiärer Atmosphäre. Warum das Café „Kleine Auszeit“ in Bettingen genau das hält, was sein Name verspricht.