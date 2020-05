Bitburg-Prüm Deutsche Wohnmobile sind wieder unterwegs, der Besuch aus den Nachbarländern lässt aber noch auf sich warten. Die Betreiber klagen über unklare Vorgaben.

Seit der Verlautbarung, dass Campingplätze ab dem 18. Mai wieder öffnen dürften, habe das Telefon nicht mehr still gestanden, dutzende E-Mail-Anfragen seien eingelaufen. „Die Gäste hatten Fragen zu ihrem Aufenthalt – einige konnten wir zu dem Zeitpunkt gar nicht beantworten, weil die endgültigen Verordnungen zu Hygienemaßnahmen erst später kamen.“ Ein aktuelles Beispiel dafür sei die Ankündigung, Freibäder dürften ab dem 27. Mai wieder betrieben werden. „Wir würden unser Freibad gern öffnen, doch noch sagt uns niemand, was erlaubt und was verboten ist“, sagt der Geschäftsführer. Man komme schneller durch die Krise, wenn alle ihren Teil beitragen. „Daher wollen wir nichts falsch machen, denn wir sind die Letzten in der Kette, die sich rechtfertigen müssen“, sagt Daniel Köhler.

Den Menschen werde empfohlen, den Urlaub im eigenen Land zu verbringen, doch es blieben etliche Unklarheiten, wie das umzusetzen sei, sagt Erwin Thiex, Chef des Campingparks in Echternacherbrück. Das Gelände an der Sauer ist gut gefüllt, aber auch hier klaffen Lücken in den Reihen der Wohnmobile. „Die vergangenen Tage haben wir am Telefon verbracht und Umbuchungen und Stornierungen aufgenommen“, erzählt Thiex, die Auslastung der Anlage sei in Anbetracht des langen Wochenendes recht niedrig. „Wenn sich die Auflagen im Wochenrhythmus ändern, bleiben die Leute unsicher.“ Auch auf seinem Campingplatz dürfe das Freibad ab dem kommenden Wochenende öffnen, sagt Thiex. „Doch welche Vorschriften gelten dafür? So ein Freibad kann man auch nicht in wenigen Tagen wieder hochfahren, wenn die Hygienemaßnahmen erst kurzfristig verkündet werden.“