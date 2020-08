Freizeit : Meditativer Spaziergang

Irrel Das Caritashaus der Begegnung Irrel lädt zu einem Spaziergang mit meditativen Impulsen zum Thema „Zusammen auf dem Weg" ein. Treffpunkt ist am Dienstag, 11. August, um 17 Uhr auf dem Parkplatz „Auf dem Werth" in Irrel.

Dort startet der etwa zweistündige Spaziergang mit mehreren Stationen auf überwiegend flachen Wegen. Festes Schuhwerk und ein Getränk für unterwegs sind unbedingt erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter Telefon 06525/933950 oder per E-Mail an hdb@caritas-westeifel.de und unter Beachtung der geltenden Regeln möglich. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.