Ehrenamt : Offenes Ohr für einsame Menschen

Irrel Das Caritashaus der Begegnung in Irrel hat mit dem „EifelOhr“ ein neues Angebot geschaffen für Menschen, die in der Coronazeit einfach mal jemanden zum Reden suchen. In Zeiten, in denen Begegnungsmöglichkeiten in der Öffentlichkeit und auch zuhause wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt seien, werde hiermit die Möglichkeit zum Gespräch geboten, teilt die Caritas mit.

