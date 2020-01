Ehrenamt : Caritas sucht Ehrenamtliche

Bitburg (red) Der Caritasverband Westeifel sucht Ehrenamtliche, die sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm als Integrationspaten engagieren möchten. Wer Kontakt zu Menschen mit und ohne Migrationshintergrund knüpfen möchte, junge Familien bei der Kinderbetreuung entlasten oder in der Alltagsgestaltung alleinstehende Migranten unterstützen und begleiten möchte, ist beim Caritasverband Westeifel genau richtig.

Alle Interessierten sind zu einem Austausch- und Informationsabend für Donnerstag, 30. Januar, um 18 Uhr, in der Hauptgeschäftsstelle des Caritasverbands Westeifel in der Brodenheckstraße 1 in Bitburg eingeladen. An diesem Abend werden die Ehrenamtsdienste der Familien- und Integrationspatenschaften vorgestellt und es besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit bereits engagierten Ehrenamtlichen.