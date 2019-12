Ehrenamt : Caritas sucht Übungsleiter für Seniorengymnastik

Bitburg (red) Seit über 45 Jahren bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in vielen Orten Bewegungsprogramme für ältere Menschen an. Der demographische Wandel macht solche Kurse immer bedeutsamer, denn ein regelmäßiges Gymnastikprogramm hält nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit.

Das DRK-Bildungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück sucht deshalb interessierte Frauen und Männer im Eifelkreis, die sich ab Januar 2020 zum DRK-Übungsleiter im Bereich „Bewegung bis ins Alter“ ausbilden lassen. Die Ausbildung umfasst drei Lehrgangsabschnitte an fünf Tagen sowie eine Hospitation in einer bestehenden Gymnastikgruppe.

Die Lehrgangstermine sind für Teil 1 von Freitag, 17. Januar, 10.30 Uhr, bis Sonntag, 19. Januar, 13 Uhr. Die Termine für Teil 2 beginnen am Freitag, 7. Februar, um 10.30 Uhr und gehen bis Sonntag, 9. Februar, um 13 Uhr.

Wer Interesse an den Bewegungsprogrammen hat, kann sich beim DRK unter Telefon 06561/6020-612 oder per E-Mail an rita.scheid@bildungswerk.drk.de. melden, weiter informieren sowie auch gleich anmelden.