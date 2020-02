Caritas Westeifel und Katharinenschwestern : Neue Tagespflege in der Prümer Gartenstraße

Tagespflege jetzt auch in Prüm: Der Vertrag steht, die Unterzeichner sitzen bereit (von links) - Winfried Wülferath, Frank Neunkirchen und Michael Förster. Drumherum: die Prümer Fraktionsvertreter, die Pflegeverantwortlichen und Stadtbürgermeister Johannes Reuschen (dritter von rechts). Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Daheim wohnen bleiben – und dennoch bei Bedarf in einer Tagespflege betreut: Das soll von Herbst an für ältere Bürger auch in der Abteistadt möglich sein. Der Caritasverband und die Gesellschaft der Katharinenschwestern setzen dabei ihre Zusammenarbeit fort.

Die Gartenstraße in Prüm – und ihre Bewohner – haben in den vergangenen Jahren schon allerhand erlebt. Wie das Feuer, das ein Mieter im April 2018 gelegt hatte – und den Einsatz einer Polizei-Spezialeinheit, die im Juli 2017 einen Mann aus einem Gebäude holen musste, der mit einem Amoklauf gedroht hatte (der TV berichtete).

Jetzt kommen von dort erfreulichere Nachrichten – und ein neues Angebot, das wirklich auch nötig sei, sagt Stadtbürgermeister Johannes Reuschen: Just in dem Gebäude nämlich, das vor zwei Jahren beim Feuer stark beschädigt worden war, wird vom Herbst an eine Tagespflege eingerichtet sein. An allen Wochentagen, mit 16 Plätzen und für insgesamt etwa 50 ältere Bürger.

Lesen Sie auch Kommentar zum künftigen Tagespflegeangebot in Prüm : Weiterplanen

INFO Zusammenarbeit seit acht Jahren Die Caritas-Sankt-Katharina GmbH wurde 2012 gegründet mit dem Zweck, in der Westeifel gemeinsam Tagespflegen zu betreiben. Die beiden katholischen Träger arbeiten auch in der Ausbildung zusammen. Interessenten können sich melden bei Melanie Bischof in der Caritas-Sozialstation Arzfeld-Prüm (Telefon 06551/147430) oder im Seniorenhaus Sankt Elisabeth (Gudrun Debald, 06551/96550).

Betreiber: der Caritas-Verband Westeifel und die Gesellschaft der Katharinenschwestern, mit ihrer gemeinsamen „Caritas-Sankt-Katharina GmbH – Dienste für Senioren“ als Träger.

Das Haus ist seit dem Brand unbewohnt. Eigentümer Frank Neunkirchen wird es kernsanieren, „vom Keller bis zum Dach“, sagt er. Dahinter komme zusätzlich ein Anbau mit einer Fläche von 60 Quadratmetern – neben dem Erdgeschoss soll auch dieser für die Tagespflege genutzt werden. Das Dach des Anbaus diene dann gleichzeitig den Mietern in den beiden Wohnungen darüber als Terrasse.

Von den bisher sechs Wohneinheiten fallen wegen der Pflegeräume zwei weg, die anderen werden ebenfalls saniert und dann neu vermietet. Das sei, sagt Neunkirchen, für die Gartenstraße eine große Aufwertung. „Und für Prüm eine wichtige Geschichte.“

Stimmt, denn es schließt eine Lücke im nördlichen Eifelkreis: Bisher existieren solche Angebote unter anderem in Bitburg, Neuerburg (beide DRK), Habscheid (Seniorenzentrum St. Peter) und Balesfeld (Seniorenhaus St. Josef).

Dass die Katharinenschwestern und die Caritas diese Einrichtung – voraussichtlich im Oktober – in Prüm eröffnen, hat auch mit dem Seniorenheim St. Elisabeth zu tun, das die Katharinen-Gesellschaft seit drei Jahren dort betreibt: „Da haben wir immer wieder Nachfragen nach Tagespflege“, sagt Michael Förster. Geschäftsführer der Katharinen-Gesellschaft. Eine Nachfrage, die viel größer sei, als man im Seniorenheim verwirklichen könnte.

Selbst für den Standort Gerolstein (einer von bisher dreien neben Daun und Kelberg) gebe es immer wieder Anfragen von Bürgern aus dem Prümer Land. Und deshalb habe es Sinn, das nun auch in der Abteistadt einzurichten.

Mit den 16 Plätzen, ergänzt Förster, sei es möglich, „an allen Tagen eine Auslastung hinzukriegen, die sinnvoll ist“. Erstens wirtschaftlich. Zweitens aber auch, weil es keinen Spaß für die Besucher mache, „wenn nur drei Leute am Tisch sitzen“.

Die Betreiber bieten auch einen Fahrdienst an für alle, die anders nicht in die Stadt oder, als Prümer, in die Gartenstraße kommen können. Die meisten würden das übrigens erfahrungsgemäß an einem bis drei Tagen tun, sagt Förster. Seltener an allen Wochentagen. In allen Fällen aber bedeute die Pflege eine Entlastung für die Angehörigen, die sich sonst kümmern.

Die Leiterin des Gerolsteiner Stützpunkts, Simone Schmitz, wird als Chefin nach Prüm wechseln. Zusätzlich sollen an die zehn Arbeitsplätze entstehen.

Im Vordergrund des Angebots, schreiben Caritas und Katharinen-Gesellschaft, stünden nicht allein Pflegeleistungen: „Vielmehr sollen die Gäste so betreut und gefördert werden, dass sie ihre Alltagskompetenzen stärken und zu Hause wohnen bleiben können.“ Und wohlfühlen sollen sie sich, Zusammensein erleben, aktiv sein. „Nicht die Beeinträchtigungen sollen im Vordergrund stehen“, sagt Simone Schmitz. „Sondern das, was der Gast noch kann.“

Das Vorhaben, sagt Michael Förster, habe sich bereits herumgesprochen: Man registriere schon etliche Anfragen von Pflegekräften, die sich um die neuen Jobs in Prüm bewerben wollen.

Die Kosten werden zum großen Teil von den Pflegekassen übernommen, auch wenn bereits eine ambulante Versorgung in Anspruch genommen werde. Förster: „So können wir auch kurzfristige Engpässe in der Versorgung zu Hause abfangen.“

Hier kommt sie hin, die Tagespflege: in die Prümer Gartenstraße. Das Haus in der Bildmitte wird dafür kernsaniert und aufggepeppt. Foto: Fritz-Peter Linden