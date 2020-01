Bildung : Französisch für Einsteiger

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung bietet in Kooperation mit der Initiative Hand-in-Hand für Irrel einen Französischkurs für Einsteiger ohne Vorkenntnisse an.

In einer kleinen Gruppe werden im individuellen Lerntempo die Grundkenntnisse der französischen Sprache gelehrt. Der Kurs beginnt am Montag, 27. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr und findet im Caritashaus der Begegnung in Irrel statt. Die Kursgebühr für zehn Abende beträgt 60 Euro zuzüglich 28 Euro Lehrmaterial.