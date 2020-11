Soziales : Caritashaus der Begegnung in Irrel ist geöffnet

Caritashaus der Begegnung in Irrel ist geöffnet

Irrel (red) Das Caritashaus in Irrel hat trotz der Corona-Pandemie eingeschränkt geöffnet. Allerdings gelten besondere Regeln, die sich an den aktuellen Corona-Richtlinien orientieren.

In den Räumen des Caritashauses ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Außerdem wird die Dauer der einzelnen Termine und Veranstaltungen zeitlich begrenzt. Personen mit akuten Erkältungssymptomen haben derzeit keinen Zutritt zum Caritashaus der Begegnung.

Ehrenamtliche bieten Veranstaltungen kontaktlos (telefonisch, per Post oder per E-Mail) an. Außerdem kann die „Smartphone-Sprechstunde“, wie bisher, als Einzelsprechstunde im Caritashaus der Begegnung stattfinden.