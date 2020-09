Poesie : Bei Anruf: Poesie

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung in Irrel lädt alle Interessierten zu einem „Gedichtetreff“ am Donnerstag, 10. September, ein.

Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Gedichte zum Thema „Wir freuen uns auf den Herbst“. Die ehrenamtlichen Leiter des Gedichtetreffs möchten allen Interessierten an diesem Nachmittag ein Gedicht am Telefon vortragen. Nach Anmeldung unter Telefon 06525/933950 erhalten die Teilnehmer am Donnerstag, 10. September, zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr einen Anruf mit Gedichtsvortrag.