Senioren : Mittagstisch für Senioren

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung Irrel lädt alle Senioren zu der Veranstaltung Mittagstisch unterwegs am Mittwoch, 10. Juli, in das Gasthaus Ferring nach Minden ein. Treffpunkt für die Fahrgemeinschaften ist um 11.15 Uhr im Caritashaus der Begegnung in Irrel oder um 11.30 Uhr direkt am Gasthaus Ferring.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken