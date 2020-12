Soziales : Caritashaus verabschiedet „Lotti“ Proost

Elisabeth „Lotti“ Proost vom Caritashaus der Begegnung in Irrel gibt aus Altersgründen ihr Ehrenamt auf. Hier zu sehen mit Michael Helbach, dem ehrenamtlichen Koordinator. Foto: Heike Moos

Irrel (red) Elisabeth „Lotti“ Proost, Ehrenamtliche der ersten Stunde des Caritashauses der Begegnung, hat aus Altersgründen ihre Tätigkeit be­endet. Sie hat sich seit der Gründung des Caritashauses 1997 bei vielen verschiedenen Veranstaltungen regelmäßig ehrenamtlich engagiert und diese zum Teil auch geleitet.

Unter anderem wurde gemeinsam gestrickt und gehäkelt, Gesellschaftsspiele und Boule gespielt. Auch bei der Vorbereitung der „Frühstückstreffs“ in Prümzurlay und in Alsdorf half Proost tatkräftig mit. Michael Helbach, ehrenamtlicher Koordinator des Caritashauses, dankte ihr in einem persönlichen Gespräch. Foto: Heike Moos