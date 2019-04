(red) Wer gerne mit Menschen umgeht und Verantwortung übernimmt, wird beim Caritasverband Westeifel als Helfer gebraucht. Ob als Familienpatin, die Eltern mit Kinder unterstützt, oder Integrationspatin, die Menschen mit Migrationshintergrund hilft: Der Verband sucht Ehrenamtliche.

Wer sich für ein solches Engagement interessiert, erhält vom Caritasverband Begleitung, Qualifizierung und Versicherungsschutz. Wer Interesse hat, meldet sich für weitere Informationen zu den Familienpatenschaften an die Koordinatorin Irmgard Olk, die dieses Thema sowohl im Landkreis Vulkaneifel wie auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm betreut. Koordinatorinnen für die Integrationspatenschaften sind im Eifelkreis Nnennaya Okeke und Natalie Hahn im Landkreis Vulkaneifel.

Kontakt: Caritasverband Westeifel, Brodenheckstraße 1, 54634 Bitburg, Telefon 06561/96710 oder Mehrener Straße 1 in 54550 Daun, Telefon 06592/95730. Die Koordinatorinnen sind per E-Mail an n.hahn@caritas-westeifel.de, i.olk@caritas-westeifel.de sowie n.okeke@caritas-westeifel.de zu erreichen.