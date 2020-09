Auszeichnung : 1000 Gehölze und ein Mäh-Management

Kruchten Carmen und Eike Jablonski haben die erste „Natur im Garten“-Auszeichnung in Rheinland-Pfalz bekommen. Denn ihr Garten ist eine Wohlfühloase für Mensch und Tier.

Als Erstes, noch bevor sie ins Haus einzogen, setzten sie 5000 Narzissen in die Wiese, die in jedem Frühjahr ein gelbes Blumenmeer hervorbringen. Das nächste Projekt war eine 200 Meter lange Hecke aus 15 verschiedenen Holzarten, darunter Schlehe, Haselnuss, Eberesche, Pfaffenhütchen, Schneeball, Holunder und Weißdorn. „Wir haben die Gehölze nicht nur so ausgesucht, dass sie eine interessante Herbstfärbung haben und schöne Blüten. Wir haben auch darauf geachtet, dass die Vögel und Insekten möglichst über einen langen Zeitraum Nahrung und Schutz finden“, sagt Carmen Jablonski.