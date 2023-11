Bitburg diskutiert darüber Frauenmorde – Warum das Thema mehr Öffentlichkeit braucht

Termin: Die Veranstaltung „Femizide – Warum Morde an Frauen keine Beziehungstaten sind“ der Gleichstellungsbeauftragten des Eifelkreises und des Soroptimist International Clubs Bitburg-Prüm ist am Montag, 27. November. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula des Kreismuseums in der Trierer Straße in Bitburg. Der Eintritt ist frei.