Wißmansdorf : 25 Jahre Erlebnis-Urlaub an der Prüm

Wißmansdorf Carsten Lenz, der mehrere alte Häuser gekauft und für Feriengäste saniert hat, und sein Nengshof-Team laden zum Hoffest ein.

Valentino will nicht in den Anhänger. Aber er muss. Der Hengst der Rasse Irish Cob hat eine Schwellung am Kopf, die in der Pferdeklinik in Trier genauer untersucht werden muss. Elsa Sommer, Helferin auf dem Nengshof in Wißmansdorf, hat Valentino aus der Box in den Hof geführt. Sie und einige Feriengäste streicheln das Tier und beruhigen es. Auch Carsten Lenz, der Chef des Hofs, redet dem Tier gut zu und schafft es, das Pferd in den Anhänger zu führen. Und ab geht es nach Trier.