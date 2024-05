Rohrbruch im Keller Technische Anlagen zerstört: Bleibt das Cascade-Schwimmbad in Bitburg noch länger geschlossen?

Wer aktuell die Internetseite des Cascade in Bitburg besucht, stößt zwangsläufig auf die Meldung: „Das Cascade-Erlebnisbad und die Saunawelt bleiben aufgrund eines technischen Defekts bis auf Weiteres geschlossen.“ Das war auch der Stand, der unserer Zeitung bereits am Freitag durch Bürgermeister Joachim Kandels mitgeteilt wurde. Er meinte, die Schließung dauere bis mindestens Dienstag an.