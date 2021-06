Mobilität : CDU beantragt Rad-Stellplätze mit Ladefunktion

Prüm Die Prümer CDU-Stadtratsfraktion hat im jüngsten Stadtrat die Errichtung mehrerer Radfahrer-Stellplätze mit Ladefunktion beantragt. „Immer mehr Menschen nutzen heutzutage das Rad, um damit ihre Einkäufe zu erledigen oder zur Arbeit zu fahren.

In der Freizeit zählt Radfahren heute zu einer der beliebtesten Sportaktivitäten, dazu hat die Motorisierung derFahrräder wesentlich mit beigetragen, was auch vielen älteren Menschen die Tour mit dem Rad ermöglicht. Diese Entwicklung müssen wir als Stadt unterstützen, indem wir mehr Fahrradstellplätze in der Stadt anbieten, wo der Radfahrer sein Rad sicher abstellen, gleichzeitig den Akku laden und seinen Helm oder Rucksack verstauen kann“, heißt es im Antrag.