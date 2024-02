Liste für den Eifelkreis Jede Menge Bürgermeister dabei: Diese Eifel-CDUler wollen in den Kreistag

Grundsätzlich ist es natürlich so: Wer auf einer Liste für die Kreistagswahl weiter oben steht, hat bessere Chancen, in das Gremium gewählt zu werden. Aber: So eine Liste kann ganz schön durcheinandergewürfelt werden. Nämlich dann, wenn Kandidaten, die weiter unten stehen, viele Personenstimmen erhalten. Oftmals passiert das dann, wenn jene Personen besonders bekannt sind.