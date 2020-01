Kommunalpolitik : „Da bin ich schon stolz drauf“: Michael Billen freut sich auf AKK beim CDU-Neujahrsempfang

Bitburg Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesvorsitzende der Christdemokraten und Bundesverteidigungsministerin, kommt am Sonntag zum CDU-Neujahrsempfang ins Eifelbräu nach Bitburg.

„Das wird eher kuschelig werden“, sagt Billen mit Blick auf die Anmeldeliste. Er hat auf jeden Fall den zweiten Saal dazu gebucht. „Und ja“, räumt er dann ein, „natürlich bin ich auch ein bisschen stolz, dass die nun in die Eifel kommt.“ Also ist es auch für ihn nicht ganz selbstverständlich.

„Bei AKK interessiert mich vor allem, wie die sich hier an der Basis so verkauft“, sagt Billen. Und natürlich sei er gespannt, wie klar und deutlich sie sich positionieren wird – etwa zur Frage, ob das Bundeskabinett noch mal personell umgestaltet wird. Aber auch Irak und Nahost und das deutsch-amerikanische Verhältnis könnten Themen ihrer Rede werden. „Da wird die auf jeden Fall was zu sagen“, ist Billen überzeugt. Schließlich sei man in Bitburg ja nur einen Katzensprung vom amerikanischen Nato-Stützpunkt in Spangdahlem entfernt.