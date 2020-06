Parteien : CDU-Parteitag in Prüm: Keine Angst vor Gewitter

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Prüm Trotz vorhergesagter Gewitter: Der CDU-Kreisparteitag in Prüm am Samstag, 27. Juni, auf dem Hahnplatz vor der Basilika wird nicht abgesagt. Das teilt der scheidende Kreisvorsitzende Michael Billen am Donnerstag mit.