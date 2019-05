Kommunalwahl 2019 : CDU weiter stärkste Kraft in der Verbandsgemeinde Arzfeld

Arzfeld Kreistag-, Verbandsgemeinde- und Gemeinderatswahlen – wie hat der Islek gewählt?

Auf dieser Ebene sehe es wieder anders aus. Hier nennt Kruppert das Abschneiden der CDU enttäuschend. 6,3 Prozentpunkte verlieren die Christdemokraten in der VG Arzfeld bei der Kreistagswahl. Mit 43,5 Prozent sind sie dennoch weiterhin deutlich stärkste Kraft, gerade mal die Hälfte der Stimmen geben die Arzfelder der SPD (21,1 Prozent/ 2014: 24,4 Prozent). Die Grünen gewinnen auch hier an Zuspruch und sind mit 12,6 Prozent im zweistelligen Bereich angelangt. Sie verzeichnen damit ein Plus von 4,6 Prozentpunkten. FDP (5,4 Prozent), Linke (2,6 Prozent) und die FWG (11,7 Prozent) können leicht zulegen im Vergleich zu 2014.

Für Andreas Kruppert zeigt sich in dem niedrigen Ergebnis für die AfD, das damit auch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt, dass man in seiner Verbandsgemeinde auf dem richtigen Weg sei. „Wir dürfen keine populistische Politik aufkommen lassen. Es müssen weiter gute Alternativen geboten werden“, sagt der Bürgermeister.

Rainer Hoffmann führt die Liste der Sozialdemokraten in der VG Arzfeld an. Durch den Verlust eines Sitzes im VG-Rat herrsche leichte Enttäuschung. Nach aktuellem Stand stellt die SPD zudem keine Frau für den Arzfelder Rat. „Wir hoffen auf die Beigeordneten-Wahlen. Wenn wir einen Beisetzer stellen, rückt Nina Allar direkt nach“, sagt Hoffmann. Für die kommende Legislaturperiode baut er auf eine „weiterhin gute Zusammenarbeit der einzelnen Fraktionen“.

Im Rahmen der Kommunalwahlen ließen 25 Gemeinden neue Ortsbürgermeister wählen. In den restlichen Gemeinden entscheiden die Ortsgemeinderäte über die Bürgermeister. Die Einzelkandidaten wurden alle gewählt. Eine Ausnahme bildet Klaus Dingels in Herzfeld (44,8 Prozent), hier kommt es zur Wahlwiederholung. In Daleiden gewann Herbert Maus von der FWG Daleiden mit 74,5 Prozent gegen Rüdiger Schausen von der CDU. In Lünebach erhielt Albert Tautges 68,1 Prozent der Stimmen gegen Karl-Heinz Krost.