Lauter spannende Streichergebnisse Zwischen Pop, Jazz und Klassik: Eifeler Musiker tritt mit ungewöhnlichen Ensembles auf

Das könnten überraschende Auftritte werden: Simon Wangen, Cellist aus Niederprüm, spielt demnächst an mehreren Orten in der Eifel und an der Mosel, darunter das Kloster Niederprüm, Schloss Malberg und die Prümer Basilika. Die beiden Formationen, denen er angehört: ungewöhnlich.